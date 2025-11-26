Omar Labruna: “Vestir la camiseta de River requiere hambre de gloria y este equipo no lo tiene”.

El ex jugador del club “Millonario” analizó el presente del club de Núñez con fuertes críticas hacia los jugadores por los pobres rendimientos que han tenido en los últimos meses.
“No se han cumplido los objetivos que tenía River; el equipo nunca dio muestras de superación, de querer crecer que es a lo que nos tiene acostumbrados siempre River”.
Aunque fue duro con los jugadores, excluyó de sus críticas al Director Técnico para quien no tuvo más que palabras de elogio y aliento para la continuidad del frnete del plantel.
“Los objetivos no se cumplieron los jugadores no rindieron pero confío en la continuidad de Marcelo Gallardo, ya ha demostrado su capacidad en otros tiempos y ahora tendrá que trabajar con su cuerpo técnico para hacer los cambios”.
“Gallardo es nuestra bandera porque dio muestras de lo que es como entrenador pero él en su interior debe saber que ha habido grandes equivocaciones”.
“Marcelo nunca pudo buscar el 11 que él quiere para jugar, a lo largo de todo el año River usó 46 futbolistas, eso son 3 equipos y así y todo no se pudo encontrar un 11 titular.
“Pero sigo confiando porque me ha dado muestras de que tiene la capacidad la experiencia y los huevos que tiene Marcelo para dirigir este equipo”.
“Los jugadores son culpables porque no han dado muestras de lo que significa vestir esta camiseta que es enorme”.
