Omar Labruna: “Vestir la camiseta de River requiere hambre de gloria y este equipo no lo tiene”.

El ex jugador del club “Millonario” analizó el presente del club de Núñez con fuertes críticas hacia los jugadores por los pobres rendimientos que han tenido en los últimos meses.

“No se han cumplido los objetivos que tenía River; el equipo nunca dio muestras de superación, de querer crecer que es a lo que nos tiene acostumbrados siempre River”.

Aunque fue duro con los jugadores, excluyó de sus críticas al Director Técnico para quien no tuvo más que palabras de elogio y aliento para la continuidad del frnete del plantel.