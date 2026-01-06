Omar González: "Venezuela está bajo los efectos de una conmoción"

Venezuela atraviesa un momento de cambio radical tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. A la fecha, el país se encuentra en una fase de incertidumbre política y control administrativo.

El ex diputado de la Asamblea General de Venezuela y exiliado en Estados Unidos, Omar González, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "Donald Trump es un gran aliado del pueblo venezolano".

González aseguró que Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta interina, "no le queda otra que mostrarse a disposición de los Estados Unidos y trabajar en una agenda de cooperación".

Vale recordar que Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia en Nueva York, donde se declaró inocente de cargos de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal federal.