Olas de calor, aire tropical y un verano más cálido de lo normal

Las altas temperaturas que atraviesan gran parte del país no son un fenómeno aislado. En diálogo con Pablo Valente en Amnesia, Carlos Sotelo, Director Nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional, explicó qué está pasando con el clima, por qué se registran temperaturas extremas y qué se espera para los próximos meses.

Según detalló Sotelo, el avance de una masa de aire de características prácticamente tropicales hacia latitudes poco habituales es el principal factor detrás de las jornadas sofocantes que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires y a vastas regiones del país. En ese contexto, se esperan máximas que rondan los 37 y 38 grados en distintas zonas del centro y sur del territorio nacional.

El meteorólogo señaló que este tipo de episodios no responden a una lógica simple de norte a sur, sino a la interacción de sistemas de alta y baja presión que concentran el calor en regiones específicas. De hecho, explicó que algunas provincias del norte, tradicionalmente más cálidas, presentan temperaturas más moderadas que el centro del país.

Consultado sobre lo que viene, Sotelo adelantó que el pronóstico trimestral indica un verano con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país. La Patagonia, el sudoeste bonaerense y sectores del sur de Córdoba se perfilan como las zonas más afectadas, mientras que el área metropolitana y la costa atlántica también registrarían valores levemente superiores al promedio histórico.

En cuanto a las lluvias, el escenario es desigual. El litoral y el sudoeste bonaerense podrían atravesar un período con precipitaciones por debajo de lo habitual, mientras que el NOA tendría registros superiores a la media. Para Buenos Aires y la costa atlántica, en cambio, no se esperan grandes desvíos en términos de precipitaciones.

Sotelo también aclaró uno de los mitos más frecuentes sobre la meteorología: la posibilidad de anticipar el clima con demasiada antelación. Explicó que los pronósticos confiables tienen un límite de alrededor de 14 días y que, más allá de ese plazo, entran en juego promedios estadísticos y no predicciones precisas.

La charla cerró con una invitación a extremar los cuidados frente al calor, mantenerse informados a través de canales oficiales y comprender que estos eventos, cada vez más frecuentes, requieren atención y responsabilidad social.