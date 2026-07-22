Ola polar: qué explica el regreso de las temperaturas extremas

Gran parte de la Argentina atraviesa una intensa ola polar que provocó temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en distintas regiones del país. Marcelo Madelón, licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó las características de la actual irrupción de aire polar.

El especialista señaló que la suma de dos fenómenos meteorológicos está provocando condiciones de frío extremo y humedad en diversas regiones. Explicó que existe un centro de alta presión ubicado frente a las costas bonaerenses que gira en forma antihoraria. Manifestó que este sistema arrojó aire húmedo y fresco hacia el continente, lo que produjo un incremento notable de la nubosidad y precipitaciones al chocar contra las montañas.

"A eso se le suma un sistema frontal en el Pacífico", afirmó Madelón sobre el segundo factor que agrava las condiciones meteorológicas actuales. Señaló que este centro de baja presión fue el responsable de generar nevadas en las zonas más altas de la cordillera argentina durante los últimos días.

El pronosticador calificó como "bastante inusuales" las nevadas que alcanzaron incluso la cordillera salteña y el oeste de Catamarca. Manifestó que este fenómeno también afectó con fuerza a las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza, donde el Servicio Meteorológico Nacional ya había emitido alertas.

"Las nevadas no solo van a continuar en la cordillera del norte, sino también en parte de la Patagonia", advirtió el licenciado sobre la evolución del clima. Indicó que la llegada de un nuevo sistema frontal desde el Pacífico profundizará el ingreso de aire frío en todo el sector sur del país.

Madelón destacó que en esta oportunidad se registrarán nevadas incluso en el llano, abarcando la meseta del norte de Santa Cruz y el centro sur de Chubut. "Posiblemente esas nevadas lleguen hasta la costa", expresó sobre el alcance territorial de este evento meteorológico de gran magnitud.

El especialista mencionó específicamente localidades como Camarones y Comodoro Rivadavia como puntos donde la caída de nieve no es habitual por ser zonas más templadas. Sostuvo que la intensidad de este frente polar hará que el paisaje se transforme radicalmente en sectores poco acostumbrados.

"Nuevamente desde el Pacífico ingresa un sistema frontal", reiteró sobre la persistencia de las condiciones adversas para el resto de la semana. Aseguró que las previsiones indican que las fuertes nevadas continuarán debido a la actividad constante de los centros de baja presión en la región.

El profesional instó a prestar especial atención a las actualizaciones del tiempo durante la jornada del jueves en la zona cordillerana y patagónica. Concluyó que la combinación de humedad y bajas presiones garantizará que el manto blanco persista en gran parte del territorio nacional.