Ola polar extrema: gran parte del país amaneció con temperaturas bajo cero

Una intensa masa de aire frío continúa afectando a gran parte de la Argentina y mantiene temperaturas muy bajas en casi todo el territorio nacional. La jornada de este viernes 3 de julio comenzó con registros bajo cero en numerosas provincias, heladas generalizadas y máximas que, en la mayoría de los casos, no superarán los 13 grados.

Las temperaturas más bajas se registraron en Chubut (-3°), Santa Fe (-3°), La Pampa (-3°), Río Negro (-3°), Neuquén (-2°) y Entre Ríos (-2°), mientras que la Ciudad de Buenos Aires amaneció con una mínima de -1° y una máxima prevista de apenas 10°. Las condiciones estables y los cielos mayormente despejados favorecieron la formación de fuertes heladas en amplias zonas del centro y sur del país.

En la región central se espera una jornada fría pero con predominio de tiempo estable. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa presentarán cielos despejados o ligeramente nublados, con máximas que oscilarán entre los 8 y los 10 grados. Córdoba, en tanto, permanecerá mayormente cubierta y alcanzará una temperatura máxima de 8°.

En el norte argentino las condiciones son más variables. Chaco, Corrientes y Misiones tendrán cielo despejado o parcialmente nublado y máximas cercanas a los 13 grados, mientras que Formosa permanecerá cubierta. En el NOA se mantienen condiciones de inestabilidad en algunos sectores, con lloviznas recientes en Jujuy, Salta y Tucumán, donde las máximas se ubicarán entre los 6 y los 9 grados.

La región de Cuyo también continúa bajo la influencia del aire polar. Mendoza, San Juan y La Rioja registran temperaturas cercanas o inferiores a los 2 grados durante la mañana y máximas previstas de entre 5 y 8 grados, con abundante nubosidad y presencia de nieblas en algunos sectores.

En la Patagonia persiste el ambiente muy frío. Chubut, Neuquén y Río Negro registran temperaturas bajo cero y máximas que rondarán los 8 grados. En Santa Cruz y Tierra del Fuego las condiciones serán algo más estables, aunque las máximas previstas se mantendrán entre los 6 y 7 grados.

De esta manera, el comienzo de julio continúa marcado por una de las irrupciones de aire frío más intensas del año, con heladas extendidas y temperaturas invernales que seguirán dominando gran parte del país.