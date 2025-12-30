Ola de calor extremo en Buenos Aires: que día será el más caluroso y cuáles serán las temperaturas máximas

El director Nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del servicio Meteorológico Nacional Carlos Zotelo conversó con el equipo de Ramos Generales y dio datos sobre la temperatura de hoy y mañana.

"Hoy será un día con temperaturas muy elevadas y habrá una máxima de 38 grados. El 31 de diciembre ya se habla de una máxima entre 39 y 40 grados, para la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. "Habrá temperaturas difíciles en Bahía Blanca, en Santa Rosa, algo similar. En algunos puntos del sur de Córdoba tendrán temperaturas muy altas", describió. "La ventaja es que Bahía Blanca y Santa Rosa tendrán un poco de tranquilidad mañana", agregó.

"Hay algunos núcleos de precipitación en la Costa Atlántica y en el norte: Formosa y algún punto de Misiones", detalló.