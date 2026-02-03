Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires

En la Emisión en Español de RAE, con la conducción de Juan Sixto, se abordaron distintos temas de actualidad de la Argentina.

Durante el programa se habló sobre las altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, las lluvias intensas y la caída de granizo registradas en las últimas horas, y la situación de los incendios en la Patagonia argentina.

Además, se destacó que la empanada tucumana fue elegida como la mejor del mundo en un ranking internacional. La emisión se completó con un recorrido musical por la Fiesta de la Reina de Yokavil, en Catamarca, y la Fiesta Nacional del Folklore de Cosquín.