Ojeda espera que la justicia actué contra Jofré

El precandidato a concejal por el partido “Compromiso Federal” lista 82 J y ex jefe de despacho del municipio, Mario Jofré denunció en la Fiscalía de Instrucción al intendente Juan Manuel Ojeda por administración irregular y malversación de fondos públicos, además de solicitar la inmediata remoción del cargo.

Quien fuera integrante del equipo del mandatario presentó las supuestas pruebas ante la fiscal el martes por la mañana. Según informó a este medio, Jofré presentó una serie de audios, números de decretos y expedientes irregulares, mensajes con pedidos, fotocopias de contratos ilegales, decretos con nombramientos de familiares, entre otros.

Por su parte, Ojeda en conferencia de prensa en una primera instancia dijo: “No me arrepiento de haberlo echado”. El intendente confirmó que al ser informado de la denuncia que el precandidato a concejal había presentado en el Concejo Deliberante el pasado 31 de agosto, inmediatamente lo denunció penalmente para que la justicia investigue los dichos del ex jefe de despacho municipal.

El Intendente seguidamente indicó: “Ante la posibilidad de que Jofré me denunciara, lo denuncié, para que luego la justicia actué, sin embargo por vía particular también voy a accionar, no se la voy a dejar pasar”.

