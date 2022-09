"Ojalá la sociedad empiece a aislar a quienes generan violencia"

En diálogo con Nacional Calafate, el histórico dirigente radical Freddy Martínez, se mostró conmocionado por el ataque a la presidenta. Contó como fue su sorpresa al hacer zapping y toparse con las imágenes del atentado: "La imagen supera cualquier cosa que uno pueda imaginar, esa imagen lo dice todo" expresó.

"Uno pensaba que estas cosas nos la iba a ver más. Uno creía que consolidada la democracia íbamos a tener diferencias, pero no cosas de este tipo" afirmó, y agregó que lo que paso es de una gravedad tal: "que no llegamos dimensionar la gravedad. Por esas cosas del destino no salió la bala, pero si hubiera salido no sé lo que sería hoy nuestro país".

Martínez se mostró esperanzado que lo que pasó, sea un punto de inflexión: "Que esto genere los anticuerpos necesarios para que la sociedad empiece a aislar y apartar a todos aquellos que generan violencia. El otro día escuchaba a un diputado pedir la pena de muerte. Ese hombre no tiene que estar en la cámara, no importa de que partido sea" sentenció.