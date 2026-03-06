"Ojalá cambie el clima legislativo que en los últimos 40 años ha sido bochornoso"

La reciente apertura de sesiones ordinarias del Congreso volvió a poner en el centro del debate la agenda política, en un contexto marcado por discusiones legislativas, reformas impulsadas por el Gobierno y el posicionamiento de las distintas fuerzas parlamentarias de cara al nuevo período legislativo.

Bertie Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, dialogó con el equipo de Primer round y se refirió al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, al destacar que "su mensaje tuvo alto contenido".

"Estamos lidiando con gente que está sentada en el Congreso y que está imputada por delitos, que es pro Palestina por no decir que es pro Hamás, gente que le afanaba comida a los chicos en los comedores y tienen 'quioscos', entonces no hicieron más que tirarles bananas al presidente mientras él quería hablar", expresó.

En ese marco, Benegas Lynch agregó: "Aplaudo la versatilidad que tiene Javier de tener lucidez para fijarse en el discurso y seguir un hilo pese a comentarios fuera de lugar e insultos". "Milei le dijo en la cara lo que la gente le quiere decir a estos tipos", manifestó.

Respecto a los lineamientos de gestión y las iniciativas que buscará impulsar el Poder Ejecutivo en el Parlamento, el diputado resaltó que "es una agenda enorme que a mí me llena de satisfacción porque tenemos que ganar el tiempo perdido en 2025, que el Congreso fue un arma de destrucción masiva".