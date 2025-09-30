Octubre, mes de las Industrias Culturales

La Secretaría de Cultura de la Nación realizará las jornadas de cierre de la primera edición del Mes de las Industrias Culturales Argentinas 2025 en el Palacio Libertad (Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, CABA).

Del 2 al 5 de octubre se desarrollarán más de 60 actividades abiertas al público, con rondas de networking, negocios y pitching que conectarán proyectos con potenciales patrocinadores culturales.

Sobre esta propuesta conversamos con José Ignacio González Casali, director nacional de Promoción Cultural.