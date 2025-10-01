Pronóstico del tiempo

01/10/2025

Octubre comienza con buen clima en gran parte del país, pero con alertas en el sur

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el inicio de octubre estará marcado por temperaturas agradables en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país, aunque el sur se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas. Allí rigen alertas naranjas y amarillas por lluvias y vientos fuertes que alcanzan a distintas zonas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El nivel naranja por vientos intensos fue emitido para el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, con efectos que el organismo calificó como peligrosos para la población y el ambiente. En el resto de Santa Cruz y en Tierra del Fuego la advertencia es de nivel amarillo, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades. Además, en sectores del noroeste y sur santacruceños rige alerta amarilla por lluvias, con acumulados estimados de entre 20 y 30 milímetros, e incluso la posibilidad de agua y nieve mezcladas en zonas de mayor altura.

En la ciudad de Buenos Aires la jornada se presentará estable, con temperaturas que oscilarán entre 12 y 23 grados y cielo algo nublado durante la mañana, que tenderá a cubrirse por la tarde. Los vientos del noreste serán leves y la humedad alcanzará el 80%. En el conurbano se anticipa un panorama similar, aunque con marcas térmicas algo más bajas.

En el resto del país, se prevén condiciones primaverales con máximas de entre 21 y 28 grados en el norte y el centro, mientras que en la Patagonia se marcará un fuerte contraste. Allí, Río Negro, Chubut y Santa Cruz registrarán temperaturas mucho más bajas, con mínimas de apenas 5 grados en algunas localidades y máximas que difícilmente superen los 9 en el extremo sur.