Ocho provincias bajo alerta por lluvias, nevadas y vientos

Durante una jornada marcada por el descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 14 de octubre una serie de alertas amarillas por lluvias, vientos, nevadas y viento zonda que alcanzan a ocho provincias del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

El aviso por lluvias rige para el sudeste de Neuquén, el este de Río Negro y el noreste de Chubut, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los valores acumulados podrían ubicarse entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual. En tanto, el alerta por viento afecta al sudoeste de Catamarca, el sudoeste de La Rioja y el noreste de San Luis, con ráfagas del sector norte o noreste que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

En el sudeste de Santa Cruz se prevén nevadas de diversa intensidad, con acumulaciones de entre 30 y 40 centímetros, mientras que en las zonas más bajas podrían registrarse lluvias y nieve mezcladas. En paralelo, el sur de Mendoza se encuentra bajo alerta por viento zonda, con ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y vientos sostenidos de entre 35 y 50 kilómetros por hora provenientes del oeste.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre y retirar objetos que puedan obstruir desagües o ser desplazados por el viento. En las zonas bajo alerta por nieve o viento zonda, se sugiere circular con vehículos adecuados, asegurar los elementos sueltos y mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad. También se aconseja contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos y teléfono celular.

En la ciudad de Buenos Aires, la jornada se presentará con cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 24°C. En la provincia, las condiciones serán similares, con neblinas matinales, una mínima de 14°C y una máxima de 23°C. En el resto del país, las temperaturas serán variables: el centro registrará máximas de hasta 29°C, Cuyo rondará los 32°C y en el norte los valores superarán los 30°C. En la Patagonia, las marcas oscilarán entre los 14°C y los 27°C según la región.