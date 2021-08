“Obviar el PBI es un sin sentido a la hora de analizar el endeudamiento”

Hernán Letcher, magíster en Economía Política de FLACSO y director del Centro de Economía Política Argentina CEPA, respondió a las explicaciones que hizo el ex presidente Mauricio Macri respecto al endeudamiento del país. Consideró que el acierto de los dichos de Macri es que Cambiemos tiene la obligación de dar una explicación de qué hizo con la deuda. “Si ustedes escuchan la entrevista lo que dice es que el nivel de endeudamiento no se incrementó entre el momento que tomó la deuda con el FMI y el final de su mandato. Es decir, entre mediados del 2018 y el 2019 y efectivamente no se incrementó por que ya nadie nos prestaba” señaló Letcher.

“Lo que vino a hacer el Fondo es lo que no puede hacer. Esos 44 mil millones de dólares del FMI era para dolarizar el crecimiento del endeudamiento entre el 2016 y el 2018 que fue de 100 mil millones de dólares” aseguró el especialista.

Letcher señaló que lo serio sería comparar la deuda de acuerdo al PBI. “Obviar el PBI es un sin sentido a la hora de pensar el nivel de endeudamiento”.

Tomando exclusivamente el período macrista, al cual se refirió el ex presidente: la deuda pública total pasó de representar el 53,1% del PBI en 2016, al 90% en tan sólo tres años.