Obra del Padre Mario: Preparan la Cena anual de recaudación de fondos 2025

La impulsa la organización no gubernamental que mantiene vivo y actual el legado de su fundador a través de su propósito que, desde 1968, se cristaliza en promover el desarrollo humano en González Catán, partido de La Matanza. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Director de Desarrollo de Fondos en la Obra del Padre Mario Pantaleo, que integra la institución desde 2011.

Matías Roldán precisó que la cena se concretará el lunes 3 de noviembre a las 20.30, en Tango Porteño sito en Cerrito 570, CABA.

“La obra del Padre Mario tiene más de 50 años dando servicio y, en los últimos 25 años, han pasado más de 69 mil alumnos, 6.900 personas con discapacidad, más de 4.300 adultos mayores y más de un millón de prestaciones médicas”, detalló.

Las entradas están a la venta en https//cena.padremario.org o WhatsApp 1154028917.