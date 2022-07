Obligación alimentaria: el incumplimiento profundiza la desigualdad

Según una investigación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires el 66,5% de las mujeres con hijos a cargo no recibe la obligación alimentaria por parte del progenitor no conviviente, o la percibe eventualmente. Sólo el 10% de las mujeres considera que recibe lo suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes. Si bien son datos de la Provincia de Buenos Aires pero se trata de una problemática estructural que no sólo vulnera el derecho de las infancias y juventudes sino que profundiza las desigualdades de género. Paula Hernández comenta los principales hallazgos de esta investigación en la columna de Géneros y Diversidad de Hay Mañana.

DESCARGAR

Hay Mañana, Lunes a Viernes de 9 a 12 con Mariano Montalli, Bettina Marengo y equipo.