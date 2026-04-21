Obesidad infantil: ¿Cómo prevenirla y lograr hábitos alimentarios?

Se estima que 391 millones de niños en todo el mundo viven con sobrepeso y obesidad, es decir, que cuentan con un peso que es significativamente superior al saludable de acuerdo a la edad, sexo y estatura. Dado que Argentina encabeza el ranking regional de esta problemática de salud en niños y adolescentes, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó sobre el tema con la especialista en nutrición.

La obesidad es “multifactorial”, explicó, puede tener “muchas causas pero es preocupante en los chicos y adolescentes porque en la adultez es muy difícil cambiar”.

“No son solo hábitos alimentarios, es mucho más profundo, hay componentes adictivos y emocionales”, señaló Carolina Pezzone.

Durante la infancia, una buena nutrición, que incluye abundantes frutas, verduras y proteínas, desempeña un papel fundamental en el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental.

La nutricionista detalló cómo funciona el sistema neurobiológico de placer-recompensa a través de los alimentos, lo que “queda grabado y genera dopamina”.

“Lo primero es el núcleo familiar, los chicos hacen lo que ven”, indicó, mientras que identificó la educación alimentaria como “un segundo paso”.

“En casa y en el colegio debería haber algún programa de educación. Y la tercera cosa es la industria, para lograr un cambio”.

La obesidad es una forma grave de sobrepeso y está relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer en etapas posteriores de la vida.