O genial pianista Daniel Barenboim faz 80 anos

O pianista e maestro nascido em Buenos Aires está completando hoje, 15 de novembro, 80 anos de idade.

O artista cancelou seus compromissos dos próximos meses para se dedicar à sua saúde. "Vivi toda minha vida através da música e continuarei a fazê-lo enquanto minha saúde o permitir", disse ele.

"É com uma mistura de orgulho e tristeza que anuncio que estou me afastando de minhas atividades, especialmente meus compromissos como maestro, para os próximos meses". Este é o início da declaração que Daniel Barenboim publicou sobre as redes sociais há algumas semanas atrás.

O pianista e maestro explicou que "minha saúde se deteriorou nos últimos meses e fui diagnosticado com uma condição neurológica grave", portanto "devo me concentrar em estar fisicamente bem o melhor que posso".

Ele acrescentou que "a música foi e continuará a ser uma parte essencial da minha vida". Tenho vivido minha vida inteira através da música e continuarei a fazê-lo enquanto minha saúde me permitir"; e fechou com a ideia de que "olhando para trás e olhando para frente, não só estou feliz, mas profundamente realizado".

Em maio passado, ele teve que cancelar uma turnê com a West-Divan Orchestra (o projeto que reúne músicos de Israel e do mundo árabe) devido à prescrição de um médico.

Nascido na Argentina em 1942, Barenboim fez sua estreia no Teatro Colón em 1950 e alguns meses mais tarde se estabeleceu com sua família na Europa. Ele se tornou um dos principais pianistas de sua geração e fez carreira como um renomado maestro, com um imenso repertório de piano e orquestra.

Também israelense naturalizado, Barenboim recebeu a cidadania palestina em 2008 e defendeu uma solução pacífica para o conflito do Oriente Médio. Nos últimos anos, ele tem feito visitas recorrentes à Argentina com a West-Divan Orchestra, em apresentações com Martha Argerich, outra grande pianista argentina, como convidada.