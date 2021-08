Nur einer von vier Argentiniern in Kabul konnte Afghanistan verlassen

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Z wei Tage nachdem die Taliban die Kontrolle über Kabul übernommen und alle Beamten und die Bevölkerung i. A. aufgefordert hatten, zur Arbeit zurückzukehren, konnte einer der vier in dieser afghanischen Stadt lebenden Argentinier heute das Land verlassen, teilte die lokale Presse mit.

„Es handelt sich um den Piloten eines kleinen Flugzeugs, der im Dienst einer NGO steht und für Transporte und Logistik in Afghanistan zuständig ist. Das Flugzeug war abflugbereit, sobald sich die Möglichkeit ergab“, erklärte ein Sprecher des argentinischen Außenministeriums.

Die drei anderen Personen, über die das Außenministerium informiert wurde, sind Mitglieder der Vereinten Nationen und von NGOs. Sie sind alle wohlauf und stehen in Kontakt mit der argentinischen Botschaft in Pakistan, die für Afghanistan zuständig ist.

Der argentinische Botschafter in Pakistan, Leopoldo Sahores, sagte, wir „beobachten die Situation ständig, sie haben Vorräte und befinden sich nicht in einer bedrohlichen Situation, sind jedoch über das soziale Klima nach den Ereignissen am Wochenende besorgt“.