Nuovo Suono Argentino 31

VICTORIA GANDINI

"Amos"

Victoria Gandini è una pianista e cantante sperimentale che ha iniziato la sua carriera solista molto recentemente con il singolo Todos los mundos in 2020 e l'ep La mujer búho che è uscito quest'anno. Amos è il suo nuovo disco e si presenta come un omaggio ai rifugiati del mondo. Lavora anche come insegnante nella gestione di spazi artistici per comunità diverse.

DESCARGAR

KURZ

"Quimeras"

Alejandro Kurz è un cantante e chitarrista ben noto nel suo ruolo di leader del popolare gruppo rock El bordo. Brillando azul è il suo nuovo album da solista e unisce elementi di una grande varietà di musica, di cui Quimeras è uno dei brani.

Alejandro ha spiegato: "Sono un musicista che scrive canzoni perché per me è una necessità vitale come respirare, mangiare e dormire".

DESCARGAR

El atolón de Funafuti

“Realidad”

El atolón de Funafuti è una nota band di culto formatasi nel 2004. Rompono tre anni di silenzio con Realidad, il primo singolo in anteprima da Caos y Control, il quinto album della band in cui spicca l'arrangiamento orchestrale delle tastiere di Lucas Herrera Fernández. Hanno iniziato la loro carriera con Pequeños Rostros en Piezas nel 2007 e si distinguono per essere dei lavoratori autogestiti e instancabili, mantenendo il loro stile libero dalle mode del momento.