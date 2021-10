Nuovo Suono Argentino 29

Malena Villa

"Olvidarme" ft Santiago Motorizado

"No tan bien" è il nuovo ep della cantante e attrice Malena Villa. Affiancato in modo molto originale da un cortometraggio che include le 5 canzoni che lo compongono, Malena si contraddistingue ancora una volta come creatrice di hits pop di ottimo livello. Ha debuttato con l'album completo "La negación" nel 2020. "Olvidarme" con la partecipazione di Santiago Motorizado di El mató a un policía motorizado è un buon esempio delle sue qualità.

Proyecto Sirius

"Fluir"

Proyecto Sirius è una band della Zona Norte di Buenos Aires che coniuga il funk, il soul e il reggae con il rock argentino. Hanno rilasciato ep e singoli in modo regolare dal 2017 e "Fluir" è la loro proposta più recente. Un brano con uno swing lento e originale che invita ad ascoltare attentamente.

Ninja ft Rosalba Menna

"Perro Vagabundo"

Ninja è lo pseudonimo della patagonica Katya Avila. "Perro Vagabundo" è il secondo singolo di "Rusia", il suo primo album , e conta con l'attrice Rosalba Menna, "La canzone è un inno pop nostalgico in cui le voci si uniscono per trasmettere con tristezza emotiva un mondo oscuro e pericoloso", dice Katya. Un buon modo per entrare in una visione generazionale sensibile e attuale.