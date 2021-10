Nuovo suono argentino 28

DEFORMICA

"AUTOBIT".

Defórmica è un gruppo strumentale che unisce virtuosismo e intricate strutture progressive con swing e composizioni memorabili. Questa è la prima registrazione con la loro nuova formazione dopo l'incorporazione del talentuoso cantautore e produttore Juanito el Cantor alla chitarra. "Autobit" è un'anteprima del loro nuovo ep, il primo dopo "Campo" del 2015.

RUMBO TUMBA

"RIO ADENTRO".

"Río adentro" è il nuovo singolo di Rumbo Tumba, l'alter ego del polistrumentista e produttore argentino Facundo Salgado che dal 2012 mescola in parti uguali elettronica e folk latinoamericano. Da allora ha realizzato più di 20 tour nazionali e internazionali in cui si è esibito su palchi e festival rinomati in Argentina e in tutto il mondo. In questo caso collabora con la cantante messicana-francese Eva de Marce, che vive a Madrid.

DON DIEGO

"RAMBOMALAMBO"

Diego Lavia è un musicista con una vasta carriera nella scena reggae argentina: ha suonato in Ermitaños, Swinga Ling, The Rocksteady Band, Chala Rasta e Uniendo Raíces. Ha abbandonato la batteria nel 2005 e ha iniziato una carriera solista molto affascinante nella quale dimostra una conoscenza quasi accademica dei diversi stili che l'isola di Giamaica coltiva, mischiandoli con un sapore creolo. "Rambomalambo" è il brano del suo nuovo album chiamato "Conspiramomo".