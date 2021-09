Nuovo Suono Argentino

YE

“Irse”.

YE è una band molto giovane della Zona Norte del Gran Buenos Aires formatasi nel 2019. Precedentemente si chiamavano Viaje a Venus e contavano con il grande chitarrista Daniel Sbarra (ex Virus). “Curva” è il loro primo EP prodotto da Juan Del Barrio ex Spinetta Jade. “Irse” è una ballata di fattura impeccabile che mostra la qualità di Pato Migliore il principale compositore della band.

DESCARGAR

La Montagna

“Marlon”.

La band La Montaña definisce il suo suono come “musica senza pregiudizi per tutti gli uomini e le donne del mondo”. Formata da Nicolas Zadunaisky, Yate Shaw, Pablo Valle e Gonzalo Donofrio nel 2016. Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo album ufficiale “La Musica es el Trueno”. “Marlon” è il primo brano dell’ep di 5 canzoni che hanno pubblicato nel 2020 chiamato “Un río dorado”. Una canzone beat che ricorda un attore under che imitava il personaggio di Marlon Brando nel leggendario film di Francis Ford Coppola “Il Padrino”.

DESCARGAR

“Superluna”

Lola Cobach

Lola Cobach è una giovane cantautrice neo soul. Ha già pubblicato un EP chiamato “Time has come”, un album chiamato “Plumaje” e due singoli, “Close to You” e “Último día”. “Superluna” è la seconda novità del suo nuovo album. Una produzione soul con un suono anni 70, ritmo ballabile e audio moderno. Testi dedicati alla notte in cui la Superluna Rosa è stata vista a Buenos Aires nel maggio 2021.