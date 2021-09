Nuovo Suono Argentino

Andando descalzo

“La luz sin aclarar” ft Sebastián Teysera

Andando descalzo è un gruppo della città di Buenos Aires con 25 anni di carriera che suona un rock libero che ammette fusioni con ritmi come la cumbia e il cuarteto.”La luz sin aclarar” è il nuovo singolo di questa band emergente e conta sulla presenza del cantante uruguaiano Sebastián Teysera della band La vela puerca. Hanno già suonato con grande successo in Messico e hanno fatto il pieno al leggendario Teatro Opera di Buenos Aires. Questa canzone anticipa il suono del loro prossimo album “Extraño” e ha un sapore molto originale e leggero di carnavalito.

Amanda Pujó

“No hay santos”

Amanda Pujó è una giovanissima cantante della Città di Buenos Aires. Ha fatto parte del gruppo Oxymora tra il 2016 e il 2019 e dopo si è lanciata come solista. “Nuevos silencios” è il suo primo album molto sorprendente e “No hay santos” è il suo nuovo singolo.

Linxes

“Rio “

Il duo Linxes ha debuttato nel 2017 con un primo album chiamato “Sobre lo profundo”. Seguendo lo stile di Gustavo Cerati (tra le altre influenze), eseguono canzoni ambient che li hanno portati a condividere spettacoli con Massacre, Miss Bolivia e Octafonic. “Rio” è il loro nuovo singolo. “Parla del confronto con noi stessi in diverse situazioni; parla della lotta costante contro le aspettative che generiamo dalle situazioni e di come ci mostriamo di fronte alla frustrazione e ai desideri. Sconvolgere noi stessi fa parte del nostro viaggio e ci permette di mettere in discussione ciò che stiamo attraversando e dove ci troviamo”.