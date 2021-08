Nuovo Suono Argentino

Científicos del Palo

“Hong Kong”

Una band di Mar del Plata con più di 20 anni di esperienza. Spostandosi in nuovi confini dopo diverse pubblicazioni come power trio e un’idea molto originale di trarre ispirazione per i loro testi da momenti storici in Argentina. Questo concetto si riflette in album come “Histeria argentina” ( 2013 ) o “Justicialista volumen 1” ( 2017 ). “Hong Kong” è un’anteprima dell’album “Justicialista 2” che sarà pubblicato sulle reti a partire da agosto 2021 e ha la particolarità di essere la prima canzone della band in cui non c’è la chitarra.

La Maurette

“Forajida”

Victoria Maurette è un’attrice e musicista di 39 anni di Buenos Aire. Ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane in programmi televisivi molto popolari come “Rebelde Way”.il suo nuovo singolo “Forajida” è una canzone che ha dedicato alle persone che portano delle realtà che nessuno vuole sentire. Una canzone con sonorità R&B e hip hop che risulta l’anteprima del suo terzo album, dopo “Victoria” del 2009 e l’album di cover “Get together” del 2019.

Moxa

“La inflación”

I Moxa sono un trio molto speciale di Buenos Aires che finora ha pubblicato soltanto un ep e tre singoli in anticipo del loro primo album. “La inflación” è il più recente. “Un monje en el 1200 (revelando lo verdadero)” e “Buda” sono i precedenti. Composto da Paola Maiorana e Julián Amos Gancberg alla voce e ai sintetizzatori e dal batterista Martín Freiberg, amalgamano una buona quantità di influenze che si riflettono in un suono di feroce eclettismo che include rock locale, jazz e musica contemporanea. Sono prodotti dal talentuoso bassista e compositore Mariano Otero.