Nuovo sonido argentino 27

Josefina Vera

"Amor desvirtual

"Amor desvirtual" è l'album di esordio della cantante e attrice Josefina Vera. Si è formata a Buenos Aires, Londra e New York e ha come principali influenze Paul McCartney, Fito Paez e Jorge Drexler, fonti di ispirazione per i testi intelligenti sulla virtualità e sui problemi di comunicazione che genera.

Desmontaje

“Ay amor”

Questo duo di Rosario riprende il formato reso popolare dai nordamericani White Stripes o i porteños Prietto viaja al cosmos con Mariano con una sottile differenza. Sostituiscono la mancanza di un bassista con delle macchine. Hanno iniziato nel 2012 e sono composti da Sebastián Patané alla voce e alla chitarra e Javier Destito alla batteria e ai cori. Non hanno ancora pubblicato un album completo, ma hanno pubblicato una serie di eps e singoli con la produzione del Fundamentalista del Aire Acondicionado Gaspar Benegas. "Ay amor" è il nuovo singolo del duo, un appello al perdono sotto forma di canzone pop rock.

Dos lugares ft Lv Rod

“De frente”

Dos lugares è un curioso quartetto "porteño" che rivisita la tradizione pop introspettiva di Virus e Soda Stereo. Hanno esordito nel 2018 con l'ep "Fichas" e rilasciano regolarmente dei singoli dall'inizio della pandemia. "De frente" è la loro nuova canzone con un ospite deluxe, il cantante di Crewrod Lv Rod. Un ipnotico singolo a mezzotempo, una ripresa moderna del formato classico in cui una coppia racconta melodicamente le sue disavventure.