Nuova Puntata di Rae Italiano

– Giornata internazionale della donna in Argentina

– In flazione di febbraio al +3,6 per cento

– Brasile: Annullate le sentenze a Lula

– America Latina, il virus della povertà

– Maradona: Manifestazione per “chiedere giustizia”

– LO SPORT: La Conmebol annulla il doppio turno qualificazione per Qatar 2022

L’inflazione in Argentina a febbraio è stata del +3,6 per cento secondo dati ufficiali pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato di febbraio porta il computo accumulato dei primi due mesi dell’anno al +7,8 per cento, mentre sui dodici mesi l’indice di inflazione è del 40,7 per cento.

L’insieme delle voci relative ai “beni” registra un incremento medio del 4 per cento mentre i “servizi” segnano un +2,5 per cento. Il dato di febbraio proietta un’inflazione sui dodici mesi nettamente superiore alla meta del 29 per cento a fine anno fissata dal governo di Alberto Fernandez nella legge di Bilancio.

La finanziaria approvata dal parlamento argentino prevede d’altra parte una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio verrà destinato inoltre a spese sociali. Nonostante preveda un aumento della spesa pubblica del 7,6 per cento rispetto al 2020, la legge di Bilancio approvata con 139 voti a favore, 20 contrari e 83 astensioni, ha affermato il ministro dell’Economia, Martin Guzman, punta a generare sul lungo termine le condizioni per raggiungere la “stabilizzazione macroeconomica e alla sostenibilità fiscale”. “Il progetto che presentiamo è realistico e definisce un percorso di ripresa economica in un quadro prudente”, ha aggiunto il titolare del dicastero dell’Economia e principale artefice della finanziaria, sottolineando inoltre che “lo Stato avrà un ruolo centrale nel processo di ripresa economica”.