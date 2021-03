Nuova Puntata di Rae Italiano

– Il gov erno argentino presenterà una denuncia penale contro i responsabili del maxi prestito con l’Fmi

– Entro maggio arriveranno al paese 2 milioni di dosi di AstraZeneca attraverso il meccanismo Covax

– In Brasile, la sanità al collasso, amministrazioni Stati chiedono coprifuoco e misure anti-Covid omogenee

– Nonostante le restrizioni sul coronavirus, 12 milioni di turisti hanno viaggiato durante l’estate per destinazioni in Argentina

– Lo Sport: un diciannovenne vince l’ATP di Cordoba

L’Argentina riceverà entro il mese di maggio 1,944 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato dal laboratorio AstraZeneca e dall’Università di Oxford e distribuite attraverso l’iniziativa Covax dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e delle Nazioni Unite.

Lo ha annunciato l’Oms attraverso una nota in cui viene reso noto anche l’elenco dei 142 paesi a cui verranno distribuite le oltre 238 milioni di dosi acquisite attraverso questo meccanismo dei vaccini di AstraZeneza e in parte di Pfizer (1,2 milioni di dosi). Le date esatte di consegna dei vaccini Covax, saranno annunciate alla fine di questa settimana, anche se è già possibile sapere che le consegne saranno suddivise in due lotti, febbraio-marzo e aprile-maggio. Ieri la Colombia è diventata il primo paese latinoamericano a ricevere un primo lotto di 117 mila dosi distribuite da Covax.

La conferma dell’approvvigionamento attraverso il meccanismo dell’Oms arriva mentre nelle ultime 24 si sono registrati nel paese 4.658 nuovi contagi e 112 decessi. In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono arrivati ad un totale di 2.112.023 con 52.077 decessi. Il governo ha iniziato il 28 dicembre il processo di vaccinazione del personale sanitario e solo il 22 febbraio quello della popolazione. In questi giorni il governo argentino ha ricevuto un milione di dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinopharm, 580 mila dosi del vaccino Covishield elaborato dal laboratorio indiano Serum Institute sulla base di quello del laboratorio di Oxford-AstraZeneca, e oltre un milione di dosi dello Sputnik V elaborato dall’Istituto russo Gamaleya. Secondo dati ufficiali pubblicato in tempo reale ad oggi sono in totale 1.126.108 le persone ad aver ricevuto la applicazione di almeno una dose del vaccino contro la Covid-19. Di queste, 873.301 applicazioni corrispondono al personale sanitario.

Nel frattempo il governo di Buenos Aires ha decretato la proroga fino al 12 marzo in tutto il paese delle misure di Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) come misura di prevenzione della pandemia della Covid-19. Durante la vigenza del Dispo “le persone devono mantenere una distanza minima di due metri tra loro, utilizzare maschere facciali negli spazi condivisi, igienizzare assiduamente le mani, tossire nel gomito, disinfettare le superfici, ventilare gli ambienti”. Per quanto riguarda le attività economiche e produttive il decreto stabilisce che “possono essere svolte solo attività economiche, industriali, commerciali o di servizio, purché abbiano un protocollo operativo che rispetti tutte le raccomandazioni e istruzioni dell’autorità sanitaria nazionale”. In particolare rimane vigente l’obbligo di limitare l’uso delle superfici chiuse al 50 per cento della capacità. Prorogate sempre fino al 12 marzo anche le misure di Isolamento sociale preventivo e obbligatorio (Aspo), anche se il decreto precisa che al momento della sua entrata in vigore nessuna area del paese è coinvolta e che queste entreranno in vigore automaticamente in tutte quelle zone che registrano una “trasmissione comunitaria del virus SARS-CoV-2”.