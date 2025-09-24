"Nunca vi un apoyo tan brutal como el de Estados Unidos al Gobierno del presidente Milei"

El candidato a diputado bonaerense por la Alianza La Libertad Avanza Alejandro Finochiaro, aseguró que "hay un apoyo muy importante de la potencia más grande del mundo" y recalcó que por ese motivo "debemos ser aliados, porque también compartimos muchos valores como la libertad y la democracia".

"Nunca ví un apoyo tan brutal como el de Estados Unidos al Gobierno del presidente Milei", remarcó el actual diputado del PRO.

En relación al futuro de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos tras el apoyo del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro Scott Bessens, el exministro de Educación sostuvo que el vínculo "aporta confianza para atraer inversiones".

"El mundo tiene hambre y tiene dinero y quiere comprar en Argentina, pero necesita tener las garantías necesarias para que ese proceso termine bien", agregó.

Finochiaro consideró que con el apoyo de Estados Unidos "van a venir inversiones para explotar el litio, el petróleo o los cereales" porque "todos saben que están las garantías de que no los van a expropiar o les van a robar sus bienes".

Por otra parte, el diputado bonaerense confió en que se intensificará el diálogo entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri y manifestó que "todos los distritos que hicimos una alianza con LLA tuvimos el apoyo de Macri, que es el presidente del PRO".

"Macri nunca intentó impedir la marcha del Gobierno y siempre quiso lo mejor para la Argentina y eso va a volver a quedar claro cuando el diálogo con Milei se vuelva a intensificar", destacó por último Finochiaro.