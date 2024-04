"Nunca jamás se van a cerrar las universidades públicas en la Argentina"

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la marcha universitaria realizada ayer en varios puntos del país y expresó: "Felicitamos a quienes lo hicieron en paz, sin violencia, en el marco de lo que todos los argentinos pretendemos".

En su habitual conferencia de prensa dijo estar "en contra del carácter político y que la oposición la use para hacer política", al subrayar que "hay un elenco estable habitual en este tipo de marchas". "Transformaron un reclamo genuino en una marcha opositora", dijo.

En ese marco, reiteró que "las universidades públicas no se van a cerrar, no está en nuestra agenda" y aclaró que "no se van a quedar sin presupuesto o sin pagar la luz". "Un sector logró imponer ese título que está lejos de nosotros", indicó.

Adorni manifestó que "mientras que seamos gobierno nadie va a mover un pelo para que cierren ni baje la calidad" y agregó: "Somos de los mayores defensores de la educación pública". Terminemos con la farsa de que vamos a cerrar las universidades", remató.

"Queremos que el dinero público les llegue a los alumnos y las auditorías son un pilar fundamental en todo esto", sostuvo, al manifestar que "parece increíble que alguien que recibe dinero público no quiera ser auditado".