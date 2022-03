Aunque no hace mucho tiempo atrás el intendente de San Miguel de Tucumán denunció que el concejal Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, tenía un pacto con el sector que responde al Jefe de Gabinete Juan Manzur, esta mañana ambos dirigentes mostraron un acercamiento y se pidieron disculpas. “Nunca hablé de la incorporación de Ricardo Bussi a Juntos por el Cambio. Si ustedes recuerdan, la primera reunión en la que participé dije que no formaba parte de ese espacio. Acá sucedieron una serie de reuniones a las que no fui invitado en donde se discutía el ingreso o no de Ricardo Bussi a Juntos por el Cambio. Nunca dije nada de lo que pensaba sobre el ingreso o no de Bussi. Hemos conversado con Ricardo y ya pasó (la denuncia que hizo sobre un supuesto pacto con el manzurismo), no es bueno volver hacia atrás. Nosotros hemos trazado una línea de aquí hacia adelante. La gente se ha expresado el 14 de noviembre y dijo ‘queremos que hagan algo por nosotros. Basta de peleas, queremos diálogo y vivir mejor’”, se excusó el intendente capitalino.

DESCARGAR