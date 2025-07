"Nunca es tarde" y "Tierra adentro" están nominados por APTRA para los Premios Martín Fierro de Radio

El próximo domingo 27 de julio se entregarán los Premios Martín Fierro de Radio 2025, una de las celebraciones más esperadas del año por quienes hacen y aman la radio en Argentina. Entre los ternados, APTRA eligió dos emisiones de Radio Nacional: en la categoría de mejor programa diario de interés general en AM, fue nominado Nunca es tarde (lunes a viernes de 15 a 17 por AM 870), que conduce Adrián Noriega. Además, Tierra Adentro (domingos de 7 a 8 por AM 870), que conduce Guillermo Stronati, quedó seleccionado para competir como mejor programa cultural/educativo.

La ceremonia se realizará en el Espacio Darwin del Hipódromo de Palermo y será transmitida en vivo por televisión. Este año, la conducción estará en manos de Pamela David y Luis Novaresio, una dupla que se estrena en esta premiación.

Esta mañana, el presidente de APTRA, Luis Ventura fue el encargado de revelar uno por uno los nombres que competirán en cada terna. La lista incluye a periodistas, conductores, humoristas, columnistas y programas que se destacaron durante 2024.

Entre los ternados, hay presencia fuerte de radios históricas, nombres consagrados y también algunas sorpresas. Por ejemplo, en la categoría de mejor programa diario de interés general en AM, fue nominado "Nunca es tarde", que conduce Adrián Noriega, junto con "Basta, baby" (Radio Rivadavia) y "Encendidos en la tarde" (Radio Mitre).

En cuanto a los programas periodísticos matutinos, compiten "Pan y Circo" y "Mañana Sylvestre", ambos de Radio Rivadavia y Radio 10 respectivamente, además de "Alguien tiene que decirlo" (Radio Mitre) y "Vilouta 910" (Radio La Red).

Por la tarde, las opciones nominadas son "Hola, Chiche" (Radio del Plata), "Pastor 910" (Radio La Red) y "El amor es más fuerte" (Radio 10).

El rubro deportivo también tiene lo suyo con "Fútbol 910" y "Un buen momento", ambas de La Red, y "D Selección" de DSports.

En la categoría mejor programa cultural/educativo, Guillermo Stronati competirá por la estatuilla por su programa de Radio Nacional, "Tierra Adentro", que se emite los domingos de 7 a 8 por AM 870.

En FM, los programas de interés general que buscarán quedarse con la estatuilla son "Nadie nos para" (Rock & Pop), "El club del Moro" (La 100) y "Perros de la calle" (Urbana Play).

En el plano individual, se destacan varias figuras reconocidas. Por la mejor labor periodística femenina compiten Romina Manguel, Florencia Halfon y Mariana Contartessi. En la categoría masculina, los ternados son Nelson Castro, Ramón Indart, Gustavo Sylvestre y Eduardo Feinmann.

Las categorías de conducción también están bien nutridas. Entre las mujeres en AM figuran Cristina Pérez, Cecilia Laratro, Sandra Borghi y Adriana Salgueiro. En FM, están nominadas Martina Soto Pose, Lizy Tagliani, Virginia Lago y Julieta Prandi.

Del lado de los varones, Juan Amorín, Fernando Carnota y Gustavo López buscarán quedarse con el premio a la mejor conducción en AM. Mientras que en FM, la terna está integrada por Sergio Lapegüe, Sebastián Wainraich y Bebe Contepomi.

La categoría de relator deportivo enfrenta a Gabriel Anello, Leonardo Gentile, Hernán Feler y Daniel Mollo y para cerrar, como mejores columnistas de espectáculos fueron nominados Guido Záffora, Tamara Pettinato y Karina Iavícoli.

Con figuras de gran trayectoria y ciclos que siguen marcando agenda en la radio, la edición 2025 de los Martín Fierro promete una noche llena de emoción, reconocimientos y mucho brillo. Mientras tanto, el mundo radial ya empezó a palpitar lo que será, una vez más, su gran fiesta.