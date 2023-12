Número de ministérios passa de 18 para 9

No primeiro decreto que assinou como presidente, Javier Milei reduziu o número de ministérios para menos da metade: 9 no total.

De acordo com a resolução, seu gabinete manterá as pastas de Economia, Relações Exteriores, Justiça, Interior, Saúde, Defesa e Segurança.

Além disso, serão criados dois novos ministérios: Capital Humano e Infraestrutura.

O primeiro deles absorve as áreas de Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social, que se tornarão secretarias sob sua órbita.

Além disso, no decreto, o Presidente amplia as funções do Chefe de Gabinete, que será chefiado por Nicolás Posse.