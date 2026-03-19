Nuez pecán, una economía regional que se expande y gana mercados

La nuez Pecán es un fruto seco de alto valor económico, con una demanda mundial creciente para la alimentación humana por sus propiedades nutraceúticas.

En Argentina hay implantadas 12.000 hectáreas de Pecán, con una producción de 3.000 toneladas de fruta.

Esta producción se exporta 65% a Estados Unidos, Europa, Brasil, Rusia, Medio Oriente y el Sudeste asiático.

El desarrollo del cultivo se dinamiza a partir del año 2000 potenciado por el Proyecto INTA PROPecán.

Este proyecto introdujo desde Estados Unidos variedades de Pecán que se adaptaron a los diferentes ambientes productivos del país (ambientes cálidos y húmedos, cálidos y secos y fríos).

Tradicionalmente, las provincias pioneras y con mayor superficie implantada y volumen productivo se concentran en Entre Ríos y Buenos Aires.

Sin embargo, en los últimos años se registró una creciente presencia de plantaciones en Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco, lo que refleja la adaptación del cultivo a diversos ambientes productivos.

“Actualmente se encuentran plantaciones de Pecán en todas las provincias del NOA”, firmó Fabricio Fernández, investigador del equipo de frutos secos del INTA Catamarca; y agregó que: “La mayor superficie, se encuentra en las provincias de Catamarca, con 570 hectáreas; y Tucumán, 465 hectáreas”.

En esa línea, explica que “estas plantaciones son tecnificadas, con alta densidad de plantas, sistemas de riegos presurizados y mecanización de sus labores culturales”.

Para Fernández, “en Estados Unidos, el cultivo se está desplazando de zonas húmedas y frías a zona cálidas y secas (ej. Arizona, California, Nuevo Mexico), similares a las de la Provincia de Catamarca y algunas regiones de Tucumán”.

Estos ambientes cálidos y secos presentan un gran potencial productivo y menor presión de plagas como enfermedades fúngicas y bacterianas.

“La oferta climática de la región permitiría obtener una producción de fruta en cantidad y calidades similares a las principales zonas productoras del mundo, además de disponer de agua para riego y facilidad en el acceso a la tierra”, agregó Eber Delgado, investigador del INTA Catamarca.

Otro aspecto para resaltar, según Delgado, “es la cercanía y acceso al pacifico para enviar la producción al Sureste Asiático”.

“En estos ambientes es importante la tecnología varietal, para realizar un adecuado ajuste genotipo-ambiente que permita alcanzar el potencial productivo de las variedades y satisfacer la demanda de los mercados”, sostuvo Dante Carabajal, del mismo equipo.

Además, plantas injertadas, riego presurizado de alta eficiencia para cubrir la demanda de agua de los cultivos, fertirrigación y mecanización de tareas como poda, aplicación de tratamientos sanitarios y cosecha de fruta.

“La postcosecha se complementa con un sistema de alta tecnología para secado, clasificación, pelado mecánico y almacenamiento en frio de la fruta”, puntualizó Carbajal.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Productores de Pecán (Cappecán), entidad que nuclea a productores de todo el país, observaron una evolución clara: la nuez pecán dejó de ser un cultivo incipiente para consolidarse como una economía regional en expansión, con mayor adopción tecnológica y una agenda cada vez más orientada a la calidad, el valor agregado y la apertura de mercados.

“Este crecimiento no es homogéneo ni lineal: conviven montes jóvenes con plantaciones ya estabilizadas, productores pequeños y medianos con emprendimientos de mayor escala, y realidades regionales diversas”, afirmó Facundo Tejerina, presidente de Cappecán.

Según Tejerina, “la tendencia es consistente y se refleja en un interés creciente por tecnificar la cosecha, la poscosecha y el procesamiento para elevar la calidad, reducir riesgos y mejorar la competitividad, tanto en el mercado interno como en el externo”.

Y agregó: “El volumen puede seguir incrementándose en los próximos años, aun sin grandes saltos de nuevas plantaciones, a medida que los montes jóvenes ingresen en su fase productiva”.

Desde Cappecán afirmaron que la ventana comercial y demanda sostenida, la profesionalización técnica y tecnología aplicada a cosecha y postcosecha; y las redes de investigación, transferencia y aprendizaje sectorial son los tres motores que potenciaron el crecimiento del cultivo.

Argentina tiene una ventaja competitiva por su oferta en contraestación respecto del hemisferio norte, lo que fortalece el interés comercial y empuja la planificación de largo plazo, con un foco creciente en calidad exportable.

La oportunidad de cosecha, la rapidez de acondicionamiento, el secado correcto, la limpieza, la clasificación y la conservación dejaron de ser un “detalle” para convertirse en determinantes del valor final y de la capacidad de acceder a mercados exigentes.

La construcción de conocimiento local, los protocolos y la capacitación han reducido incertidumbre y mejorado decisiones de manejo en distintas zonas productivas, acelerando la curva de aprendizaje del sector.

En los últimos años se registraron avances relevantes en la apertura y consolidación de destinos; y un hito reciente fue la primera exportación de nuez pecán argentina a China.

Además, se vienen exportando nueces pecán sin cáscara (peladas) con destinos en distintas regiones: en América, Estados Unidos, Brasil, Chile y Uruguay; en Europa, Países Bajos, Bielorrusia, Turquía y Lituania; en África, Egipto y Argelia; en Asia, Vietnam y Tailandia; y en Medio Oriente, Arabia Saudita, entre otros.

“En términos generales, se estima que aproximadamente el 65% de la producción se destina a exportación, mientras que el 35 % se comercializa en el mercado interno, un segmento que también crece y se diversifica en formatos (con cáscara, pelado y con agregado de valor)”, aseguró Tejerina.

A nivel global, México y Estados Unidos continúan dominando las exportaciones de pecán: México concentra 56% y Estados Unidos 32% de las exportaciones mundiales, mientras que países del hemisferio sur como Sudáfrica ganan participación.

En ese escenario, Argentina -junto con Brasil, Uruguay, Australia y Sudáfrica- fortalece su posicionamiento como origen del hemisferio sur, con oportunidades crecientes si se consolidan estándares, trazabilidad y capacidad de proceso.

En ese marco, Tejerina subrayó: “El desafío hacia adelante es claro: para crecer de forma sostenida es necesario seguir fortaleciendo capacidades de secado, clasificación, almacenamiento y logística, además de la coordinación institucional que permita ordenar información sectorial y construir referencias comunes”.