Nuevos jugadores se suman al mercado del alfajor

El alfajor es una de las categorías más emblemáticas y competitivas del consumo argentino, con jugadores históricos y una fuerte identificación cultural, al que en los últimos tiempos se sumaron nuevas figuras.

Semanas atrás, el músico Joaquín Levinton -de la mano de la empresa Fantoche- lanzó dos alfajores con la marca "Pescado Raúl".

Y, en estos días, el streamer Iván "Spreen" Buhajeruk -junto al empresario Nicolás Esmede- lanzó GIGA, una nueva marca de alfajores que arranca con una primera producción de un millón de unidades.

El número estimado de consumo de alfajores diarios en la Argentina es de unas 12 millones de unidades, lo que hace un total de 4.380 millones al año y el consumo de casi 101 alfajores por habitante por año.

La estrategia de Spreen y su socio es competir en góndola con un producto que combine atributos de los segmentos premium con lógica de consumo diario.

Similar es el caso del alfajor del líder de la banda Turf, cuyo nombre remite al programa MasterChef Celebrity Argentina, donde el músico bautizó a un pescado que estaba cocinando como "Raúl".

"Logramos un alfajor que no tiene nada que envidiarle en calidad a los premium de la góndola, pero con un tamaño mayor y un sabor más intenso; y, al mismo tiempo, accesible”, explicó Esmede.

GIGA también busca diferenciarse desde su formulación: presenta tres sellos nutricionales, ya que no cuenta con el sello de exceso en grasas totales ni con el de exceso en sodio.

Con su producción tercerizada, lo que permite escalar rápidamente frente a la demanda inicial, la marca proyecta generar entre 150 y 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Por su parte, Fantoche -una empresa familiar argentina con más de 60 años en el mercado- produce más de 1,5 millones de productos diarios en su planta de CABA, llegando a producir 2.000 toneladas de productos por mes.

La empresa planea automatizar las líneas para producir 30% más de volumen en alfajores para este año, lo que ayudará a mantener el caudal de empleados.