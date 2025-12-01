Nuevos enfoques médicos impulsan un envejecimiento más saludable en mayores de 60 años

En los últimos años, distintos avances científicos han permitido comprender mejor los procesos vinculados al envejecimiento, dando lugar a estrategias que mejoran la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. Estos desarrollos incluyen abordajes más integrales, intervenciones preventivas y herramientas que buscan preservar la funcionalidad durante más tiempo.

José Jáuregui, médico especialista en geriatría y presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, visitó el estudio de Radio Nacional y señaló que hoy existe un cambio profundo en la manera de abordar la vejez, al compartir algunas recomendaciones con los oyentes.

"El envejecimiento es un proceso inflamatorio, entonces cualquier cosa que lo acelere, acelera todas las características que se reconocen en una persona mayor", afirmó.

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, sostuvo que "no hay secretos" y manifestó que "lo que está recomendado es lo que la gran mayoría de la población no hace".

"Nunca es tarde para empezar a cuidarse. Siempre moverse es mejor que estar quieto. La inmovilidad genera dolor y por lo tanto discapacidad; además, la inmovilidad genera pérdida muscular acelerada en personas mayores" , dijo.

El envejecimiento saludable se basa en cuatro pilares: actividad física adaptada, estimulación cognitiva constante, alimentación equilibrada y control médico periódico. A estos elementos tradicionales se suman nuevas líneas de trabajo, como la evaluación funcional temprana para detectar riesgos de fragilidad, el entrenamiento de fuerza específico para adultos mayores, y programas de neuroestimulación que ayudan a mantener la flexibilidad mental.