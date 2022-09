Nuevo sonido argentino

“Fenómenos paranormales”

“Alfonso Nacional de las Artes” es el irónico título del nuevo disco del músico y artista plástico Alfonso Barbieri. Lleva grabados diez discos solistas desde el debut en 2001 con “Banda de sonido original para una película que nunca se filmó” . Muy reconocido en la escena local por su talento y su creatividad, han interpretado sus canciones Adrián Dárgelos de Babasónicos, Palo Pandolfo , Lisandro Aristimuño , Kevin Johansen e Hilda Lizarazu entre muchos otros. Una hermosa canción hipnótica con cierta sonoridad que remite al Charly García circa Say No More.