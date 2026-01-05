Nuevo sistema de bandas cambiarias: "No veo circunstancias bajo las cuales el tipo de cambio entre en un estrés poco sostenible"

El consultor económico Antonio Aracre en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional opinó sobre las últimas noticias del mercado cambiario argentino, que comenzó 2026 bajo un nuevo esquema de bandas para el dólar oficial, lo que provocó un leve aumento de la cotización en la primera rueda del año y generó expectativas sobre su comportamiento en los próximos meses.

"Es importante que la gente entienda que nadie está ajustando el dólar por la inflación pasada, nadie dice que el dólar se vaya a mover en función de eso. Sino simplemente que la banda superior najo la cual el gobierno debe intervenir que el dólar suba por encima de eso, se expande a un ritmo más rápido", mencionó. Y agregó: "Si la inflación vuelve a un régimen del 1 o 1.5 % se expandirá a ese ritmo".