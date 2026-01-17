Nuevo récord histórico en el mercado de autos usados 

El mercado de autos usados en la Argentina cerró 2025 con el mayor volumen de ventas desde que existen registros.

Durante el año se realizaron 1.887.024 transferencias de vehículos, lo que representa un crecimiento del 8,1% interanual y supera el récord previo de 2013, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Desde la entidad señalaron que el desempeño estuvo impulsado por un reacomodamiento de variables económicas y una sostenida demanda a lo largo del año.

“El mercado de autos usados está más vivo que nunca. Los cambios económicos realizados durante 2025 mostraron resultados concretos en el sector”, afirmó el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.

En el detalle por modelos, el Volkswagen Gol y Gol Trend lideró el ranking anual con 104.581 transferencias, seguido por la Toyota Hilux (74.097) y el Chevrolet Corsa y Classic (55.501).

El listado refleja la preferencia por vehículos con amplia oferta, costos de mantenimiento accesibles y buena disponibilidad de repuestos.

El informe también mostró un crecimiento generalizado en todas las provincias. Formosa encabezó el ranking con un aumento del 29,6%, seguida por Santiago del Estero y Neuquén.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires registraron las subas más moderadas, aunque también en terreno positivo.

De cara a 2026, desde la CCA advirtieron que el principal desafío será mejorar el acceso al financiamiento.

“Trabajamos para lograr tasas adecuadas que permitan sostener las ventas y facilitar el acceso del público a la compra de vehículos usados”, señaló Príncipe.

Desde el sector estiman que la evolución del mercado dependerá del comportamiento del crédito durante el primer semestre del año.