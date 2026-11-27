La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía informó este viernes que las exportaciones de la agroindustria ascendieron a USD 5.717 millones en octubre, registrando un crecimiento de 23% interanual y alcanzando un máximo histórico.

A su vez, 21 complejos agroindustriales alcanzaron récord de ventas en octubre, destacándose trigo (+47% interanual), alimentos para animales (+42% interanual), legumbres (+32% interanual), girasol (+32% interanual), forestoindustria (+25% interanual), bovinos (+23% interanual), ovinos (+17% interanual) y lácteos (+10% interanual).

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones del sector acumularon 106,8 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia para dicho período.

Entre los productos con mayor crecimiento acumulado a octubre pueden mencionarse girasol (+779% interanual), materias proteicas (+577% interanual), porotos negros (+175% interanual), aserrín (+152% interanual), arroz partido (+96% interanual), fórmulas infantiles (+76% interanual), jugo de limón (+70% interanual), mandarina (+57% interanual) y miel (+45% interanual).

Se realizaron exportaciones a 139 destinos. De ellos, China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos representaron el 50% del monto exportado.

Cabe destacar una mención especial a la Unión Europea, las ventas hasta octubre se incrementaron 23% respecto de 2025 alcanzando los USD 4.852 millones, destacándose las mejoras en olivo, frutas de carozo, girasol, ovinos, forrajeras, bovinos, miel, soja, entre otras.