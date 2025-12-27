Nuevo récord en las exportaciones de energía

Las exportaciones del sector energético argentino alcanzaron hasta noviembre de 2025 los USD 10.008 millones, superando ya el total de todo 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.

El resultado representa un crecimiento del 15,6% en el acumulado del año y un fuerte aporte de la producción récord de la cuenca neuquina de Vaca Muerta, consolidando a Argentina como un actor relevante en el mercado regional de energía.

En noviembre, las ventas externas del sector sumaron USD 1.008 millones, un aumento del 52,8% respecto al mismo mes de 2024, mientras que la balanza energética registró un superávit de USD 858 millones.

Este desempeño elevó el superávit comercial acumulado del sector a USD 6.911 millones en los primeros once meses del año.

El principal impulso provino de los aceites crudos de petróleo, que representaron 7,6% de las exportaciones totales y crecieron un 25,1% interanual.

El crecimiento de la producción fue sostenido principalmente por Vaca Muerta, que en noviembre produjo 575,4 mil barriles de petróleo diarios, un 32,9% más que en el mismo mes del año pasado, y mantuvo un aumento del 3,4% en gas.

En octubre, la producción total de crudo alcanzó un récord de 859.500 barriles diarios, superando la marca histórica de mayo de 1998, impulsada en gran parte por el petróleo no convencional de Vaca Muerta, que actualmente representa cerca del 60% de la producción nacional.

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el sector energético aportó este año USD 2.061 millones adicionales a la balanza comercial en comparación con 2024, resultado de mayores exportaciones y menores importaciones de energía.

Este desempeño récord del sector energético muestra cómo la combinación de producción récord y políticas estratégicas posiciona al país con un superávit energético sólido y un papel cada vez más relevante en el comercio internacional.