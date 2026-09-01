Nuevo protocolo escolar en CABA: alumnos y maestros deberán ordenar las aulas

La Ciudad, a través del Ministerio de Educación, creó el "Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos", un nuevo protocolo de cuidado, orden y limpieza de las escuelas que establece que estudiantes, docentes y el resto del personal escolar deberán dejar aulas, patios, comedores y el resto de los espacios comunes limpios, ordenados y en condiciones adecuadas al finalizar cada jornada escolar. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Mercedes Miguel en diálogo con el equipo de Nico Yacoy explicó en Radio Nacional en detalle la medida.

`Miguel mencionó en qué consiste "la cultura del cuidado": "Proponemos en cada una de las escuelas embajadores del cuidado. Tenemos un programa de jóvenes líderes, que llevan distintos temas propositivos. En muchas escuelas del mundo, sucede ya que cada alumno levanta su plato, cuando terminan de comer. O en las escuelas técnicas, terminan de usar su taller y lo deben dejar en perfectas condiciones para el grupo que le sigue".

"Cuidar es parte de una política pública que la venimos trabajando desde que asumimos. Esto colabora con el bienestar escolar y el personal", agregó.