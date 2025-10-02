Nuevo programa de ANSES: cuáles son los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

El Ministerio de Capital Humano informó que a partir de septiembre está vigente un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados de la Anses. Este ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, además de otros locales. El director ejecutivo de esa entidad Fernando Bearzi detalló los objetivos generales de la iniciativa en Radio Nacional.

"Queremos dar una mano y ayudar a nuestros jubilados. A todos los acuerdos que existían les quitamos topes. Salvo una de las cadenas de supermercados, todas las demás no tienen topes. Cuando el jubilado va con la tarjeta que cobra su prestación, no los va a tener", mencionó.

Bearzi advirtió que hubo otro anuncio respecto a este programa: "Dos bancos se suman al programa de beneficios, y con eso logramos que los jubilados que cobran sus haberes en esos bancos, les van a remunerar el dinero. Hoy nuestros jubilados tienen un menú de beneficios muchos más grande que el que había antes".

"Queremos ayudar desde todo lugar que podamos desde Capital Humano a que nuestros jubilados esten un poco mejor", agregó.