Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque sacudió la segunda jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona al solicitar de forma imprevista la ampliación de su declaración indagatoria. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, el principal acusado insistió en su inocencia, cuestionó duramente los peritajes médicos previos y deslindó responsabilidades sobre las condiciones de la internación domiciliaria en Tigre, lo que obligó a los fiscales a postergar sus interrogatorios para analizar los nuevos argumentos de la defensa.

Por este tema, el abogado de Jana Maradona, Gustavo Pascual, en diálogo con Segundo Round, dijo que "Luque pidió declarar. Tiene esa garantía para hacerlo. Por eso nos quedamos sin escuchar a los testigos que iban a declarar hoy. Luque dijo que Diego murió naturalmente, que no se podría haber hecho, médicamente, algo para salvarle la vida".

Pascual, además, agregó que "tenemos la esperanza de que finalmente se conozca la verdad; saber qué pasó y los responsables paguen por lo que hicieron".

Como consecuencia del pedido de declaración de Luque, la justicia suspendió las declaraciones testimoniales programadas para este miércoles, entre las que destacaba la de Gianinna Maradona.

También quedaron postergados los relatos del médico que constató el deceso y del primer policía que ingresó a la habitación del ídolo, cuyas comparecencias serán reprogramadas para las próximas semanas mientras el debate oral continúa bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual.