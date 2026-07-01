Nuevo esquema para financiar el subsidio al transporte público

El Gobierno nacional modificó el mecanismo de financiamiento de la Tarifa Social Federal del transporte público y estableció un nuevo criterio para calcular el aporte que realiza el Estado al beneficio.

La medida, oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, no modifica el descuento ni el universo de beneficiarios: más de 5,5 millones de personas seguirán accediendo al 55% de descuento en colectivos y trenes mediante la tarjeta SUBE personalizada.

La nueva normativa establece que el aporte nacional se calculará sobre tarifas de referencia, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad al financiamiento del sistema.

Para los servicios provinciales y municipales se tomarán como base las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026, mientras que para los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios se utilizarán las tarifas fijadas por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

Según explicó el Gobierno, el cambio busca evitar que los aumentos tarifarios dispuestos por provincias y municipios impacten automáticamente sobre el monto que financia el Estado nacional.

De esta manera, cada jurisdicción mantendrá la facultad de definir sus tarifas o implementar beneficios adicionales con recursos propios, sin modificar el esquema nacional de asistencia.

La resolución se enmarca en el proceso de transformación del sistema de subsidios iniciado en 2024, que reemplazó el esquema de subsidios generalizados a las empresas de transporte por un modelo de asistencia directa a los usuarios.

Actualmente, la totalidad de los recursos nacionales destinados al transporte automotor se canaliza a través de la Tarifa Social Federal.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de programas sociales, personas que perciben pensiones no contributivas y otros grupos contemplados por la normativa vigente.

Finalmente, la Secretaría de Transporte señaló que el nuevo esquema permitirá una administración “más transparente, eficiente y previsible” de los recursos públicos, al tiempo que garantizará la continuidad de la asistencia para los sectores que reciben el descuento en el transporte público.