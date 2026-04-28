Nuevo contrato de concesión de AySA

El Gobierno nacional firmó un nuevo contrato de concesión para AySA, en una medida que redefine el funcionamiento de la empresa y establece un nuevo esquema de gestión para el servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según informó el presidente de la compañía, Alejo Maxit, el acuerdo constituye “un hito para la empresa y para los 15 millones de usuarios del AMBA” y fija un marco jurídico que consolida los cambios implementados desde 2024.

El nuevo contrato establece que la empresa deberá sostener el equilibrio económico-financiero con ingresos propios, sin recurrir a subsidios del Tesoro.

“AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente”, señaló Maxit.

En ese sentido, el esquema incorpora mecanismos de control y planificación, como la obligación de presentar planes de acción cada cinco años con metas de obras y cobertura, revisiones tarifarias periódicas, auditorías independientes y la aplicación de sanciones ante incumplimientos.

Además, indicaron que el objetivo es mejorar la eficiencia del servicio y ampliar la cobertura de agua potable y cloacas en el AMBA, con la meta de alcanzar estándares regionales en el menor tiempo posible.

El contrato establece las bases para una futura licitación del paquete accionario mayoritario en manos del Estado, manteniendo un 10% de participación para los trabajadores. La iniciativa busca atraer operadores con capacidad técnica y financiera bajo reglas claras.

“No se trata de privatizar por privatizar, sino de garantizar que el servicio se gestione con eficiencia y criterio técnico”, afirmó Maxit, al destacar que el nuevo esquema apunta a dejar atrás prácticas de discrecionalidad en la administración de la empresa.

El acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y forma parte de una estrategia oficial orientada a fortalecer la sostenibilidad del sistema, mejorar la calidad del servicio y promover inversiones en infraestructura.