Nuevo concierto del Coro Polifónico Nacional

Este viernes a las 20 horas, en Auditorio Nacional del Palacio Libertad, se presenta nuevamente el Coro Polifónico Nacional con la dirección de Mariano Moruja. Bajo el nombre Cantos del Destino, el Coro ofrecerá un programa con obras de Brahms, Gabriel Fauré y Mahler.
Serán de la partida también Florencia Rodríguez Botti como pianista invitada y Claudio Santoro como pianista y organista estable del elenco.
Como siempre La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas en Boletería, desde dos horas antes del inicio de la función.