Nuevo concierto de la Sinfónica Juvenil

Este domingo a las 19 horas, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín ofrecerá un vasto programa, con obras de Bach, Haydn, Mendelssohn, Schumann y Gounod; además, el repertorio incluirá la Rapsodia para orquesta del compositor nipón, Yuso Toyama, en el marco del homenaje al 140.º aniversario del encuentro entre Argentina y Japón.

La Sinfónica Juvenil será dirigida alternativamente por Rocío Keiko Silvero, Fausto Lemos y Lurdes Sabeckis; como solistas invitadas se presentarán la violinista Leila Balat Paiva y la soprano Carla Sargiotto.

Como siempre, la actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en este link a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 horas, hasta agotar el cupo disponible.