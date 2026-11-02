Nuevo ciberataque a supermercados en Europa

Varias cadenas de supermercados de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia sufrieron en la madrugada del lunes “incidentes informáticos” en sus equipos de refrigeración, que elevaron la temperatura de las heladeras y freezers en hasta 15°.

El hecho se asemeja al ataque ocurrido hace unas tres semanas en Francia donde, según la policía, piratas informáticos lograron tomar el control de los sistemas y provocaron daños en equipos de refrigeración, con pérdidas masivas de alimentos.

En Bélgica y Luxemburgo los supermercados afectados fueron los de las cadenas Carrefour, Delhaize, Colruyt e Intermarché. En Suecia las empresas que notificaron problemas fueron ICA y Coop, mientras que el mismo incidente se registró en 13 supermercados SuperValu de Irlanda, y en una cadena de Estonia.

“Es un ciberataque, no hay otra explicación”, declaró Mich Vergauwen, portavoz de Carrefour Bélgica, según consignan medios públicos de Suiza. La empresa informó problemas en unos 15 de sus 700 establecimientos.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Coop, Carlos Cancino, en diálogo con la agencia AFP: “Podemos confirmar que se trata de un incidente cibernético. El problema ya se ha resuelto y los frigoríficos y congeladores funcionan con normalidad”.

La Unión Europea consideró a los ataques un “intento deliberado de perturbar la cadena de suministro alimentario”. Fue a través de un comunicado del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, quien aseguró que los incidentes son “advertencia que debemos tomarnos en serio”.

“Nuestra seguridad alimentaria no está amenazada por el momento, pero el desperdicio de alimentos y sus repercusiones en las empresas son muy reales”, concluyó el texto, según publica en su web la Radio y Televisión Española.



Por el momento, y al igual que en el caso de Francia, ningún individuo u organización reivindicó el ataque.