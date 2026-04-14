Nuevo avance de una ciclogénesis en Buenos Aires traerá 48 horas de lluvias intensas y nubes

El meteorólogo Jorge Giometti conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional, sobre este fenómeno que implica "vientos muy fuertes y precipitaciones intensas". "El norte y noroeste de Argentina está teniendo tormentas más organizadas. En Santa Fe se ven acumulados de 60 ó 70 mm y sumando. Ese sistema avanzará más sobre el este, y ya se verá en centro de esa provincia, norte de Buenos Aires y gran parte de Entre Ríos", mencionó.

Giacometti explicó que en esta época es habitual que haya cambios en los frentes de aire. "Aún persisten los frentes cálidos, de origen tropical marinos muy húmedos y los frentes fríos empiezan a ser más fríos. Estamos en una zona de confluencia y se genera una condensación porque esas masas de aire pugnan, y resulta una meteorología fuerte en la región", dijo.

"Toda la zona del litoral norte de Buenos Aires tiene que andar con cuidado porque puede haber acumulados intensos. Hay que mirar los desagües, bocas de tormentas, objetos que puedan ser arrastrados por el viento y tener cuidado al circular", agregó.